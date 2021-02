Murata l'ex casa del custode alla "Papa Giovanni XXIII": ennesimo tentativo di occupazione abusiva

E' stata bloccato sul nascere l'ennesimo tentativo di occupazione abusiva dell'ex casa del custode della scuola "Papa Giovanni XXIII": grazie all'intervento degli agenti della Polizia Locale, sezione di Polizia Giudiziaria, l'immobile è stato liberato e fatto murare per scongiurare nuovi tentativi di occupazione, che si erano verificati anche in passato.Il locale era occupato da una famiglia con un neonato: immediato l'intervento del personale dei Servizi Sociali che hanno affidato quel nucleo familiare ai genitori. Anche un cane di grossa taglia, che era rinchiuso in un box in evidente stato di disagio che manifestava abbaiando a lungo, è stato sistemato presso il canile sanitario.Numerosi abitanti del quartiere hanno ringraziato gli agenti della Polizia Locale intervenuti, nella speranza di aver posto fine allo stato di degrado di quella struttura scolastica chiusa da tempo.