Approvato il progetto per la ricostruzione della scuola Papà Giovanni XXIII

È stato approvato il progetto per la ricostruzione della scuola Papa Giovanni XXIII per la quale c'è un finanziamento del Pnrr (la scuola è chiusa dal 2019 per problemi di sicurezza). Nella relazione si spiega come sarà il nuovo edificio che non sarà soltanto una scuola ma sarà un centro civico, nel senso che il pomeriggio o nel weekend potrà aprirsi ad attività cittadine.