Scuola papa Giovanni, smantellata ogni giorno di più

Ormai, visto che la Città di Trani ha ottenuto il finanziamento per la realizzazione della nuova scuola Papa Giovanni, rientrando tra i 212 progetti, innovativi e sostenibili, finanziati con le risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, non dovrebbe più interessare il fatto che da quello che è ormai un rudere continuino a essere portati via materiali - destinati sicuramente alla distruzione, forse da rivendere a basso costo come infissi o porte - non dovrebbe neanche fare notizia.Ma registriamo questo smantellamento lento, indisturbato, di una struttura dal destino particolare, chiusa per problemi strutturali nel 2019.La scuola tornerà a sorridere, per il momento appare cupa, triste e "sdentata" : nell'attesa, come dalla quercia caduta di Pascoli, qualcuno va prendendo ciò che può. Reato veniale?