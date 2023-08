Demolizione e ricostruzione dell’edificio scolastico “Papa Giovanni XXIII”: stringono i tempi, affidata la progettazione esecutiva

Demolizione e ricostruzione dell'edificio scolastico "Papa Giovanni XXIII": atteso che è necessario che i lavori per la realizzazione dell'intervento ammesso a finanziamento siano completati entro il 31 marzo 2026, pena la decadenza dal finanziamento stesso, l' Area Patrimonio e Lavori Pubblici Servizio Manutenzione ha affidato per complessivi € 519.821,33 la progettazione definitiva/esecutiva (unico livello di progettazione) e la direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, alla Rtp composta da Arch. Gianluca Ricciolini, Arch. Martin Taglianetti, Arch. Ing. Anna Urso con l'avvalimento della società Hyper STP s.r.l di Firenze, vincitori del Concorso di progettazione indetto dal Ministero dell'istruzione – Unità di missione del Pnrr, riguardante "Intervento di sostituzione edilizia con demolizione e ricostruzione in situ dell'edificio scolastico "Papa Giovanni XXIII" in Trani, destinato a scuola dell'infanzia e primaria".Come si ricorderà il Comune di Trani aveva inteso partecipare alla possibilità offerta dal Pnrr, presentando un'apposita proposta di inserimento dell'Intervento nell'ambito della misura riguardante la "Costruzione di nuove scuole mediante sostituzione di edifici", risultando poi destinatario del finanziamento per l'importo complessivo di €. 5.433.040,80 per la progressiva sostituzione di parte del patrimonio edilizio scolastico obsoleto, con l'obiettivo di creare strutture moderne e sostenibili per favorire la riduzione di consumi e di emissioni inquinanti, l'aumento della sicurezza sismica degli edifici e lo sviluppo delle aree verdi, la progettazione degli ambienti scolastici tramite il coinvolgimento di tutti i soggetti coinvolti con l'obiettivo di influenzare positivamente l'insegnamento e l'apprendimento di docenti e studenti, lo sviluppo sostenibile del territorio e di servizi volti a valorizzare la comunità.