Approvato il progetto di demolizione e ricostruzione della Papa Giovanni, soddisfatto il Pd Trani

"Circa una settimana fa, il 31 ottobre, la Giunta comunale di Trani ha approvato, definitivamente ed esecutivamente, tutte le opere riguardanti la demolizione e la ricostruzione dell'edificio scolastico "Papa Giovanni XXIII" da destinarsi sia a scuola dell'infanzia che a scuola primaria".E' il Segretario del Circolo PD di Trani a parlare. "L'intervento, alla cui progettazione è stato dato il via definitivo" prosegue il Segretario PD "consentirà di procedere a una riqualificazione dell'intero quartiere attraverso la realizzazione del nuovo edificio scolastico"."Importante ricordare" dice Giannetti "che, negli anni scorsi, la struttura della attuale scuola Papa Giovanni XXIII è stata oggetto di una dichiarazione di inagibilità e pericolo di crollo, a cui sono seguiti diversi saggi, compresi quelli della vulnerabilità sismica, che hanno indotto l'Amministrazione comunale a propendere per la soluzione definitiva della demolizione e successiva ricostruzione della scuola, anziché procedere a una sua ristrutturazione""Oggi, e ancora una volta" conclude il Segretario DEM " questa Amministrazione di centro sinistra, a guida PD, ha dimostrato tutta la sua efficienza, lasciando trascorrere tempi assolutamente ragionevoli dall'accertamento di una criticità come quella della chiusura di una scuola per motivi strutturali, alla ideazione e progettazione definitiva di un nuovo edificio.A breve, la realizzazione di nuove opere importanti, concrete e visibili, daranno la tangibile testimonianza che l'ingente mole di finanziamenti (circa 80 milioni di euro), intercettati attraverso il PNRR, troveranno una reale applicazione facendo partire i relativi cantieri".