La Scuola Papa Giovanni XXIII rinascerà, approvato il finanziamento con i fondi del Pnrr

«"Le fiabe non insegnano ai bambini che i draghi esistono. I bambini lo sanno bene che i draghi esistono. Le fiabe insegnano che i draghi possono essere sconfitti". È con questa citazione che vogliamo condividere con tutta la città, specialmente con i più piccoli, un risultato per cui tanto abbiamo lavorato, silenziosamente e senza sosta alcuna, come Amministrazione guidata da Amedeo Bottaro, come Assessorato alla Pubblica istruzione e PNRR per l'edilizia scolastica insieme ai suoi uffici e dirigenti, come partito Sinistra Italiana». Ad annunciarlo è l'assessore Francesca Zitoli.«Ieri mattina - aggiunge - sono stati pubblicati dal Ministero dell'Istruzione le graduatorie relative alla costruzione di nuove scuole con i fondi PNRR. Trani risulta essere l'unica città ammessa della provincia BAT, e sesta di tutta la Puglia tra gli interventi finanziati. La scuola Papa Giovanni XXIII vede ora sempre più concretizzare la propria ricostruzione a servizio di un quartiere al quale, come classe politica, avevamo il dovere di restituire quel presidio di educazione, legalità e crescita socio-culturale che le era stato sottratto.Con un progetto pari a 4.939.128 €, la nuova scuola Papa Giovanni potrà contare su un edificio all'avanguardia, dotato di infrastrutture digitali e spazi educativi sicuri e altamente funzionali alle attività didattiche, con particolare riguardo alla componente ambientale anche grazie alla presenza di orti didattici.È tempo di raccogliere i frutti della semina. Mettiamoci al lavoro!».