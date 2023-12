My European roots e gemellaggio con gli studenti tedeschi, domani la cerimonia di congedo alla Baldassarre

Sono stati giorni di grande entusiasmo quelli che hanno segnato in questa settimana il gemellaggio tra due istituti scolastici del nostro territorio : la scuola secondaria di primo grado "Baldassarre" di Trani diretta da Marco Galiano e l'Istituto Comprensivo "Giovanni XXIII- Giovanni Pascoli" di Margherita di Savoia, diretto da Margherita Di Pulpo, con la "Paul und Charlotte Kniese Schule" di Berlino. Uno scambio di esperienze, una mescolanza di linguaggi, sguardi, sorrisi, un gemellaggio in piena regola, durato circa una settimana e targato "My European roots", un progetto che ricalca le caratteristiche dell'Erasmus nel coinvolgimento di alunni, docenti e famiglie. Un momento di sana condivisione non solo didattica, ma anche socio culturale poiché, in questa prima "tornata" italiana, le famiglie dei ragazzi tranesi partecipanti al progetto, hanno ospitato gli studenti tedeschi che in seguito ricambieranno l'ospitalità quando saranno gli italiani a recarsi in Germania.Domani, venerdì 15 dicembre alle 10.30, é prevista la cerimonia di congedo alla Baldassarre, con la presenza del Dirigente scolastico Marco Galiano, del sindaco di Trani, Amedeo Bottaro, del vice sindaco Fabrizio Ferrante e dell'assessore alla Pubblica Istruzione Lucia De Mari. Negli occhi e nella memoria dei giovani studenti tedeschi resteanno le lezioni di questi giorni con i loro coetanei italiani, le visite alle città di Trani e Margherita, con un'escursione a Castel del Monte ed i tanti momenti di apertura ad una nuova Cultura e all'Europa da parte di entrambe i gruppi.