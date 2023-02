Nasce l'eco comitato scolastico della Rocca-Bovio-Palumbo

Nei giorni scorsi, nell'Auditorium del plesso scolastico "Giustina Rocca", si è svolta dalle ore 16:00 alle 18:00 la prima assemblea dell'Eco-Comitato Scolastico della Scuola Statale Secondaria di 1° grado "Rocca-Bovio-Palumbo" di Trani. Si tratta di un'assoluta novità nel panorama scolastico cittadino. Protagonisti gli alunni e le alunne del Corso PON "R.B.P. Eco-School" guidati dall'Arch. Angelo Ricchiuto in qualità di Esperto e dal Prof. Arch. Francesco Biancolillo in qualità di Tutor PON e "Referente scolastico per l'Educazione allo Sviluppo Sostenibile e per le Azioni di Sostenibilità Ambientale". Hanno partecipato all'Assemblea costituente il Dirigente Scolastico Prof. Giovanni Cassanelli; il Sindaco del COMUNE DI TRANI Avv. Amedeo Bottaro con il Consigliere Comunale Avv. Michele Di Gregorio; A.M.I.U. TRANI nella persona del Dott. Giuseppe Spadaro; rappresentanti delle Associazioni del Territorio "Legambiente" e "Petit Pas"; i Genitori della nostra Comunità Scolastica; i rappresentanti dei Docenti e del Personale ATA.L'Eco-Comitato ideato e promosso dagli alunni del Corso PON "RBP Eco-School", avrà il compito di monitorare e migliorare costantemente l'Eco-Sostenibilità della nostra Scuola "Rocca-Bovio-Palumbo", proponendo idee progettuali, strategie e azioni concrete. Tre i temi affrontati in questa prima seduta: il tema delle AREE VERDI scolastiche, il tema del CIBO a scuola, il tema della gestione scolastica dei RIFIUTI. Tante le idee progettuali promosse con entusiasmo e creatività da un piccolo manipolo di alunni ed alunne con la visione concreta di chi vuole contribuire attivamente ad implementare l'eco-sostenibilità del proprio ambiente scolastico partendo da piccoli gesti che fanno la differenza.In merito al tema delle AREE VERDI SCOLASTICHE, si è proposto per il plesso "Rocca" di confermare le vocazioni funzionali dei tre cortili di pertinenza, valorizzandoli come "Giardini pensili" con piantumazione, nelle fioriere lignee esistenti, di nespoli consociati a colture orticole autoctone; per il plesso "Bovio", che dispone di un ampio giardino recintato caratterizzato da notevole biodiversità, si è proposta la realizzazione di un "Orto-Parco scolastico", unitamente al riuso funzionale dell'ex alloggio del Custode che, come chiesto all'Ente proprietario Comune di Trani, potrà essere utilizzato sia per la gestione logistica dell'Orto-Parco scolastico, sia per scopi formativi, ovvero per implementare "Laboratori didattici sulla Filiera Alimentare" (dalla produzione diretta di frutta, ortaggi e verdure al loro packaging) e "Laboratori di Cucina a Km 0" , aperti alla Comunità scolastica e al Territorio.Tali idee si connettono al secondo tema del CIBO A SCUOLA, per il quale gli alunni, consapevoli dei vantaggi di una corretta e sana alimentazione anche in ambito scolastico, hanno proposto di istituire, con l'aiuto dei Genitori e delle Associazioni del Territorio, la "Giornata scolastica della frutta fresca", in cui mensilmente sarà distribuita frutta, verdura e ortaggi di stagione a tutti gli alunni della nostra Scuola, unitamente ad un programma formativo di educazione alimentare.In merito al tema della GESTIONE SCOLASTICA DEI RIFIUTI, è emersa la proposta creativa della "Raccolta differenziata Banco a Banco" che consiste nella realizzazione da parte di ogni studente di piccoli contenitori in materiale di riciclo da fissare al proprio banco per differenziare i propri rifiuti prodotti nell'arco della giornata: carta, plastica e metalli, organico, non riciclabile; ulteriori indicazioni progettuali potranno essere definite esecutivamente a seguito di una stimolante procedura di concorso di idee che possa coinvolgere capillarmente tutti gli studenti della Scuola "Rocca-Bovio-Palumbo".L'Eco-Comitato ha approvato all'unanimità tutte le summenzionate proposte, riservandosi di programmare e pianificare punto per punto tutte le relative modalità di attuazione. Al termine dell'Assemblea gli alunni del PON "R.B.P. Eco-School" hanno consegnato simbolicamente al Dirigente la Bandiera Verde della Eco-Sostenibilità da esporre nei plessi "Giustina Rocca" e "Giovanni Bovio", al fine di suggellare l'istituzione dell'Eco-Comitato Scolastico ed il fervido interesse nutrito dalla nostra Comunità Scolastica per l'Educazione allo Sviluppo Sostenibile e per le Azioni di Sostenibilità Ambientale.