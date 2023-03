Nasce Tang-Aut, il nuovo progetto dedicato ai ragazzi autistici

Dall'incontro nato tra il Comune di Trani e ASD Para Dos Tango nasce il progetto "Tang-Aut". Un progetto realizzato anche grazie all'impegno del Vicesindaco Fabrizio Ferrante e della Consigliera Irene Cornacchia. «Abbiamo infatti sperimentato con grande fiducia e con tanta emozione che il Tango può essere un formidabile strumento di inclusione», ha affermato la Consigliera.Grazie alla collaborazione tra il Trani Autism Friendly e l'Asd Para Dos Tango è stato possibile coinvolgere i tanti ragazzi speciali in questa bella avventura guidati dai maestri Valentina Guglielmi e Michele Padovano.«Le coppie formatesi pian piano grazie ad una didattica dedicata hanno sperimentato insieme a noi il potere benefico dell'abbraccio del Tango: quell'abbraccio che ci da' l'opportunità di abbattere le barriere emotive, di entrare in empatia con l'altro persino se lo abbiamo appena conosciuto, di misurarci con noi stessi e con il nostro bisogno inconscio di comunicare con quello che noi definiamo un linguaggio senza parole, un linguaggio "diverso" dai canoni a cui siamo abituati.Proprio per questo abbiamo ritenuto che il Tango potesse essere un prezioso veicolo tra i ragazzi speciali e la comunicazione non verbale con il resto del mondo. Il nostro punto di arrivo? L'abbraccio che possa essere un simbolo di apertura e di fiducia verso l'altro. Oggi i ragazzi ballano anche tra di loro e non soltanto con i propri genitori o con i propri operatori dimostrandoci che niente è impossibile per loro possono fare tutto: basta soltanto saperglielo chiedere».