Neanche due settimane: il campetto Peter Pan di nuovo vandalizzato

Era stato nuovamente inaugurato due settimane fa il campetto di basket playground "Peter Pan", dopo che il movimento Trani Sociale, in particolare col suo gruppo giovanile ed il gruppo Trani 2.0, si erano accollati le spese per riparazione e ripristino del campetto.Tra via Pugliese e via Leoncavallo la voglia di restituire alla città ed in particolare agli appassionati di sport, spazi e strutture adeguate, sempre troppo poche a Trani , era stata cavalcata dal movimento guidato da Daniele Santoro per il gruppo adulti e da Alessandro Petio per quello giovanile.La gioia di aver ricreato un punto di riferimento in più, per praticare attività sportiva all'aria aperta, è stata spenta oggi, laddove, nuovamente, il campetto è stato nuovamente vandalizzato.Pubblichiamo interamente il post che questa mattina ha scritto Daniele Santoro sulla sua pagina Facebook.A malincuore scrivo queste poche righe per esprimere il mio rammarico, il mio dispiacere ed anche la mia rabbia.Dal primo giorno che ho deciso di dedicarmi alla mia città, ho sempre messo al primo posto i cittadini, specialmente i giovani, ridando loro una sicurezza in più con la mia presenza ed il mio impegno civico.A quanto pare questo non è stato apprezzato da tutti, ed esiste ancora una parte marcia di questa comunità che non merita nulla, che non cambierà mai, e che farà di tutto per distruggere i nostri sogni.Queste sono le immagini, a due settimane dalla riqualificazione del campo Basket "Peter Pan".Che dire, lascio a voi ogni considerazione.