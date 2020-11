Nel Tennis Club di Trani non c'è Covid 19

Tra negazionisti, imprudenti o superficiali non potevano mancare i cacciatori d' untori.Siamo ben lungi dal ritenere che ci sia chi si diverta a mettere voci false in giro, anche perchè i numeri in continua salita ci dicono ci sia poco da scherzare; ma "la calunnia è un venticello" che "si propaga e si raddoppia" come si canta in una famosa aria operistica, e anche in questa situazione sta provocando danni e problemi a chi ne è la vittima."Abbiamo avuto una serie di disdette all'inizio del mese di novembre - ci dice Davide Zambrano, maestro nel Tennis Club di Trani di via Monte d'Alba- " che non ci spiegavamo, anche tenendo conto del fatto che il tennis è uno dei pochi sport consentiti dal DPCM poichè non prevede contatti ravvicinati tra maestro e allievo e prevedendo lezioni individuali".E' bastato approfondire una telefonata per capire che si era diffusa la voce che lui sarebbe stato malato di Covid e la scuola chiusa. Sia lui che il collega che lavora nella scuola, Vincenzo Falcone, si sono dati da fare a smentire sui social questa notizia completamente priva di fondamento, non essendo avvenuto neanche un contatto con persone risultate positive al virus.Per cui sarà stata semplicemente - vogliamo credere- una notizia errata che mentre rapidamente si è diffusa adesso tarda a essere smentita. Purtroppo anche le attività che sono consentite in questo momento per una ragione o per un'altra finiscono per essere limitate. "Ma - rassicura Zambrano - fino a che potremo, seguendo tutte le norme stabilite per legge che applichiamo con estrema attenzione, il nostro lavoro continua, sperando che anche le altre attività sportive e le nostre vite possano riprendere la loro normalità il più presto possibile".