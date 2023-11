Nella scuola Baldassarre due incontri su sicurezza su internet e cyberbullismo

"Sicurezza su internet e cyberbullismo" è il titolo degli incontri organizzati dall'Associazione Ingegneri BAT che si terranno la mattina di sabato 25 novembre e 2 dicembre presso la scuola secondaria statale di I° grado "Gen. E. Badassarre" di Trani a cui parteciperanno circa 280 ragazzi delle seconde classi dell'istituto scolastico.Anche per l'anno scolastico 2023/2024 si rinnova la collaborazioneLa sensibilizzazione sui temi della sicurezza in internet così come la conoscenza ed utilizzo dell'intelligenza artificiale, l'uso consapevole delle tecnologie wireless ed i comportamenti per combattere il cyberbullismo sono gli obiettivi dell'incontro. Da anni l'AIBAT promuove presso le scuole questi temi tecnici e sociali organizzando eventi specifici, che anche questa volta saranno trattati da un gruppo di professionisti ed illustrati in maniera adeguata agli studenti della scuola media "Baldassarre".Dopo i saluti iniziali del dirigente scolastico prof. Marco Galiano e del past president AIBAT, ing. Elio Loiodice, è previsto l'intervento dell'ing. Sabino Papa, presidente AIBAT, sul tema "Sicurezza sui social network". A seguire sarà la volta dell'ing. Felice Mansi, referente AIBAT Cuore, con una esercitazione pratica sulla intelligenza artificiale, quindi l'ing. Magda Canaletti, socia AIBAT, illustrerà le "Tecnologie wireless". Infine verrà presentata ai ragazzi il tema "No al cyberbulismo" con la relazione della dott.ssa Cristina Biscozzi, psicologa della cooperativa sociale S.A.I.D. per il servizio di assistenza educativa specialistica per l'autonomia e la comunicazione rivolto agli alunni disabili delle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado di Trani e Bisceglie.