Nessuna rissa, il 16enne tranese aggredito per una resa dei conti

Aggredito per una resa dei conti. È quanto emerge dalle prime ricostruzioni delle forze dell'ordine su quando accaduto nella serata di ieri a Bisceglie . Il 16enne tranese è stato aggredito con violenza, da un gruppo di giovani biscegliesi, per vendetta. Circa un anno prima, infatti, sarebbe scoppiata una rissa a Trani durante la quale il giovane tranese era intervenuto per difendere un amico. La vicenda sembrava esser finita lì ma ieri il ragazzo è stato riconosciuto mentre passeggiava a Bisceglie.Sembrerebbe che ad averlo aggredito per primo sia stato un pugile professionista che lo ha ripetutamente colpito con l'aiuto di un tirapugni. Poco dopo altri biscegliesi si sono uniti al pugile per aggredire il ragazzo con calci e pugni. Lo hanno lasciato a terra in una pozza di sangue e sono scappati via. Il 16enne tranese è ora ricoverato nell'ospedale "Bonomo" di Andria dopo aver riportato fratture multiple ed una commozione cerebrale.Questa mattina il ragazzo ha ripreso conoscenza e le sue condizione stanno lentamente migliorando. I carabinieri, a seguito di una denuncia, stanno indagando sul caso ed hanno già identificato il pugile, primo tra gli altri ad aver aggredito il tranese.