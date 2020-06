Rissa in pieno centro a Bisceglie, ferito un 16enne tranese

È stato trasportato d'urgenza all'ospedale "Bonomo" di Andria, in codice rosso, il 16enne rimasto di Trani coinvolto in un parapiglia nella centralissima piazza Vittorio Emanuele II di Bisceglie, a pochi passi dal monumento ai Caduti di tutte le guerre, nella serata di martedì 2 giugno, intorno alle ore 22.Secondo quanto ricostruito dalle forze dell'ordine, intervenute a seguito delle chiamate dei cittadini sbalorditi dall'accaduto, il giovanissimo Tranese avrebbe avuto la peggio in un battibecco presto degenerato in rissa con altri ragazzi che si sarebbero dati subito alla fuga.Sul posto un'ambulanza del 118, che ha soccorso il ferito le cui condizioni sono piuttosto serie. i Carabinieri della Tenenza della Bisceglie sono al lavoro per definire cosa sia successo anche attraverso l'utilizzo delle videocamere di sorveglianza della zona.