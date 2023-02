Netflix, informati: la prima avvocatessa al mondo è di Trani!

Vogliamo dire la prima laureata in giurisprudenza o iscritta all'albo degli avvocati ok, Lidia Poet è stata la prima: ma sulle enciclopedie giuridiche e no, Wikipedia compresa, la prima avvocatessa al mondo risulta essere considerata Giustina Rocca, dai natali trenesi e che è ricordata come mediatrice nei Tribunali e soprattutto per la pronuncia di un celebre Lodo arbitrale pronunciato in volgare oltre che per il fatto di essere stata pagata per la sua prestazione. E l'assessore Cecilia di Lernia, da donna e da cittadina, ha addirittura inviato una comunicazione ai media che dovrebbero essere un po' più precisi quanto ai primati.Gentilissimi, sono l'avv. Cecilia di Lernia di Trani e vorrei fare una precisazione in ordine all'articolo "La battaglia di Lidia Poët, prima donna avvocata in Italia". Sul punto preciso che è Giustina Rocca di Trani il primo avvocato donna in Italia e nel mondo: a fine '400 esercitò la professione presso il Tribunale di Trani. Celebre è il lodo arbitrale reso l'8 aprile 1500 e da costei pronunciato in lingua volgare, anziché in latino secondo gli usi dell'epoca, per renderlo comprensibile al pubblico venuto per assistere alla pronuncia. Ed invero la Corte di Giustizia dell'Unione europea ha dedicato a Giustina Rocca nel dicembre 2022 una torre denominandola "Rocca" ... la sua torre più alta. La Corte di giustizia dell'Unione europea ha ricordato cosi' l'attaccamento della nostra illustre cittadina all'accessibilità al diritto e alla giustizia da parte di tutti e ribadendo, riprendendo la sua giurisprudenza, l'impegno a favore delle pari opportunità». Cordiali salutiOvvio che il lancio della serie TV che ha per protagonista l'avvocatessa poet abbia bisogno di titoli di richiamo ma come si suol dire andate a Cesare quel che è di Cesare... a Lidia qualche è di Lidia e a Giustina quel che è di Giustina