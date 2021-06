Niente bagni pubblici nella zona di Colonna, in disuso quelli alle spalle di un ristorante

Trani, città turistica. Città Slow, cool, cult. Ma se scappa, scappa: in una città con una popolazione di oltre 55mila abitanti, che in estate vede questi numeri aumentare di parecchio, raddoppiando in certe giornate specie sul lungomare, spicca la difficoltà di poter usufruire di servizi igienici pubblici, che di fatto sono demandati ai pubblici esercizi.Se la zona centrale è attrezzata (gli unici bagni presenti sono in piazza della Repubblica, villa comunale, nei pressi di Tribunale e Piazza Gradenigo), quella sud ne è priva: ci riferiamo in particolare a tutta l'area della penisola di Colonna, in estate affollatissima da tranesi e forestieri. Qui mancano bagni pubblici e così, in assenza di alternative, alcuni non trovano di meglio di "farla" davanti ad alberi e cespugli. La segnalazione giunge proprio da un turista, al quale avevano indicato appunto i bagni pubblici esistenti dietro al ristorante "Le Terrazze": ma ha trovato solo un luogo abbandonato e vandalizzato.Eppure per anni sono stati quelli i bagni pubblici del luogo turistico della città turistica: perché non utilizzare proprio quelli piuttosto che trasformare le strade della città in orinatoi a cielo aperto? Del resto dotare una città che si professa turistica di bagni pubblici è questione di civiltà oltre che di educazione. Si dirà che non ci sono fondi, e che si è in attesa di poter usufruire di un bando che prevede una sistemazione della pedana, cabine e bagni chimici sulla spiaggia in quei pressi. Aspettiamo. Ma intanto a qualcuno gli è già scappata.