Niente numero legale, salta la seduta del Consiglio comunale

Dopo i tre appelli di rito da parte del presidente del consiglio comunale Giacomo Marinaro, i presenti in aula erano solo 11, numero non sufficiente alla possibilità di riunione in prima convocazione. Assenti i consiglieri di opposizione, ma soprattutto quelli delle forze di maggioranza, il Pd in particolare (era presente il solo consigliere/presidente Marinaro) che avrebbero dovuto assicurare il necessario numero in aula. Al di là delle assenze giustificate, è comunque mancato il numero legale, per cui la seduta è stata rinviata a venerdì 31 marzo alle ore 16.