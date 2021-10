Nina de "Le Iene" sorride dal muretto della villa comunale di Trani: sarà per diletto o una inchiesta?

Sorride Nina Palmieri dalla Villa Comunale di Trani . La giornalista della trasmissione "Le Iene" ha postato ieri sul suo profilo Instagram (Nina dettaquella) questa bella foto scattata nella Villa Comunale e che riprende la nostra Cattedrale .Nessuna traccia - dagli hashtag sotto la foto che registrano però il suo evidente benessere in Puglia e a Trani - della ragione della sua presenza qui, se per una sosta piacevole dal lavoro o proprio per condurre una delle sue audaci e spesso coraggiose inchieste delle Iene.Intanto la presenza sui social di un personaggio noto non può che sortire effetti positivi sulla promozione di Trani , e dunque ne registriamo con piacere l'ennesima.