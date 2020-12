No ai veglioni in albergo e rientro a scuola dopo le feste, ecco il nuovo Dpcm

Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte ha firmato un nuovo Dpcm che punta a regolamentare le festività natalizie, per evitare che i sacrifici fatti finora diventino vani. «Dobbiamo scongiurare una terza ondata, che rischia di essere peggiore della prima e anche della seconda che stiamo affrontando ora, commenta il premier».Ecco le principali restrizioni previste dal nuovo decreto:Spostamenti - divieto di spostarsi da una regione all'altra dal 21 dicembre al 6 gennaio, anche per raggiungere le seconde case. Nelle giornate del 25, 26 dicembre e 1 gennaio il divieto è esteso anche allo spostamento tra diversi comuni. Resta il coprifuoco su tutto il territorio nazionale dalle 22 alle 5 del mattino, e la notte di Capodanno verrà esteso dalle 22 della sera prima alle 7 del mattino. Possibile sempre il rientro al proprio domicilio, residenza o abitazione abituale;Scuola - si continua con la didattica a distanza per le scuole superiori di secondo grado fino a gennaio, si tornerà in presenza a partire dal 7 gennaio. Nella prima fase verrà garantita la didattica in presenza al 75% degli studenti;Bar e ristoranti - in area gialla restano aperti a pranzo, mentre in area arancione e rossa restano aperti dalle 5 alle 22 ma solo per asporto e consegna a domicilio;Alberghi - restano aperti su tutto il territorio nazionale, ma la sera di Capodanno non potranno organizzare veglioni e i loro ristoranti dovranno chiudere alle 18 garantendo dopo quell'ora solo il servizio in camere;Negozi - dal 4 dicembre al 6 gennaio potranno restare aperti fino alle 21, restano chiusi i centri commerciali nel fine settimana dal 4 dicembre al 15 gennaio eccezion fatta per i negozi al loro interno che vendono beni di prima necessità;Impianti sciistici e crociere - i primi restano chiusi fino all'8 gennaio, le seconde sono sospese dal 21 dicembre al 6 gennaio.«Occorre impegno ed attenzione . aggiunge il premier - è necessario avere pazienza, ed attendere il piano di vaccinazione e le cure monoclonali che non arriveranno prima di gennaio. I risultati ottenuti ci confortano, ma non possiamo affrontare le festività natalizie con le misure delle aree gialle perché rischieremmo un aumento dei contagi»