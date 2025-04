Noi in biblioteca con voi, si chiude il primo anno di attività

Il file rouge che unisce tutte le attività rientranti nel progetto "Noi in Biblioteca con Voi", sostenuto da Fondazione con il Sud e Centro per il libro e la lettura, è "IL LIBRO".Leggere, raccontare, esperienze laboratoriali sono le azioni che vengono svolte dai bambini e dagli adulti ogni qualvolta viene effettuata un'attività rientrante nel progetto.Gli ultimi due eventi, il quattordicesimo e il quindicesimo, si sono svolti nelle giornate del 23 e del 27 aprile 2025.Quello svolto mercoledì 23 era improntato alla lettura animata del libro "Colorato come te" e al successivo laboratorio creativo che ha visto coinvolti alunni dell'ultimo anno della scuola dell'infanzia e della prima elementare. L'ospite presente era Stella Baratta, autrice del libro.Quattro giorni dopo, domenica 27, nello Chalet della Villa Comunale di Trani si è ripetuto l'evento dello "scambio libri" che ha visto coinvolte anche le associazioni partner Auser Cultura Trani e Il Colore degli Anni.Anche questa volta il rito di scambiarsi libri si è ripetuto sia con bambini che con adolescenti con un discreto successo.Con quest'ultimo evento si è concluso il primo anno delle attività rientranti nel progetto "Noi in Biblioteca con Voi", che vedrà tantissime altre manifestazioni svolgersi con svariati temi ma tutti legati alla lettura e quindi a sua maestà "il libro" e che terminerà alla fine del mese di aprile 2026.