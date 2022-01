Non al pub ma all'hub: grande partecipazione a "La notte è giovane"

Fino a questo momento - come ci riferisce la dott.ssa Albrizio - la copertura vaccinale dei giovani dai 12 ai 19 anni è dell' 87% per la prima dose, del 75% per la seconda dose (e la discrepanza nasce dal fatto che alcuni ragazzi sono stati contagiati dal covid prima di ricevere la seconda dose) e con stasera , con il booster, dell'8%.



"Continuiamo a svolgere il nostro lavoro senza limiti di orario o turni, e da mamma a questi ragazzi - aggiunge ancora la dottoressa Albrizio,- prima ancora che come medico dico :vaccinatevi!"



Presenti a garantire la sicurezza di tutta la serata i volontari della Polizia di Stato oltre mezzi del 118.



Intanto a Trani sabato 15 gennaio si terrà un open day per adulti dalle 9 alle 12,30 (anche ad Andria, Barletta, Bisceglie e Canosa, e dalle 8,30 alle 13,30 a Margherita di Savoia). Domenica 16 gennaio si replica a Trani con gli open day pediatrici dalle 9 alle 12,30 (anche ad Andria, Bisceglie, Canosa e Margherita di Savoia).

Non al pub ma all'hub: diverse centinaia di giovani tranesi stanno partecipando in queste ore all'iniziativa "La notte è giovane" organizzata oggi a Trani (nel fine settimana dalle 20 alle 24 anche in altre sedi vaccinali della provincia) per sottoporsi alle vaccinazioni anti-Covid dedicate alla fascia di età 12-19 anni.In fila in maniera ordinata davanti allo stadio comunale, sede dell'hub vaccinale tranese dove si svolgono le operazioni guidate dalla dott.ssa Patrizia Albrizio, attendono il proprio turno per sottoporsi alla vaccinazione: una risposta positiva anche da parte dei giovani, dunque, che (i minorenni attraverso le prenotazioni con i consensi dei genitori e la modulistica relativa) in questa serata hanno preferito l'hub al pub fino a mezzanotte.Atmosfera serena nell' hub vaccinale, allegra tra ragazzi , medici e operatori sanitari : presenti molti ragazzi che alla prima dose e alla seconda si erano mostrati più in apprensione e invece sono arrivati decisamente con uno spirito sempre più positivo e fiducioso, consapevoli di quanto il vaccino sia un'arma fondamentale per contrastare il coronavirus e la pandemia.