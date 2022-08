Vaccinazioni antiCOVID: seconda dose booster (quarta dose) in farmacia

Come posso prenotare la vaccinazione presso la Farmacia Turenum?

Chi può prenotare la seconda dose booster?

Quali vaccini sono somministrati?

Come raggiungere la Farmacia Turenum?

Per qualsiasi informazione…

A causa dell'aumentata circolazione del virus Sars-Cov-2 osservata nelle ultime settimane su tutto il territorio nazionale, il Ministero della Salute raccomanda la somministrazione della seconda dose booster (quarta dose) alle categorie di persone maggiormente a rischio di sviluppare malattia grave.A partire da martedì 16 agosto sarà possibile, previa prenotazione, ricevere laanti-Covid19 recandosi presso laE' possibile prenotare la seconda dose booster inserendo nome, recapito telefonico e codice fiscale al seguente link:Il numero di posti disponibili è limitato al numero di dosi consegnate. Nuovi posti saranno resi prenotabili allo stesso link ogni volta che nuove dosi di vaccino saranno consegnate in farmacia.Per chi deve fare la prima dose, invece, è consigliabile rivolgersi all'hub vaccinale comunale.I pazienti fragili o che hanno avuto in passato reazioni allergiche gravi/anafilattiche dovranno rivolgersi esclusivamente al proprio medico curante o all'hub vaccinale comunale.Non potranno ricevere la vaccinazione tutti coloro che presentano febbre (37.5° o più) o sintomi compatibili con Covid19, come anche i contatti stretti di casi di Covid19Possono essere somministrati solo il vaccino Pfizer o il vaccino Moderna.Questi due vaccini sono assolutamente intercambiabili e possono essere somministrati indipendentemente dal tipo di vaccino ricevuto in precedenza. Pertanto, puoi ricevere uno qualsiasi tra Pfizer o Moderna anche se in precedenza sei stato vaccinato con Janssen, Astrazeneca, Pfizer o Moderna.Non sarà possibile comunicare in anticipo il tipo di vaccino che sarà somministrato.La Farmacia Turenum si trova in via G. di Vittorio 44 , nei pressi dello Stadio Comunale di Trani.Se ti muovi in auto, raggiungere la tua farmacia non è mai stato così semplice! La Farmacia Turenum si affaccia su una strada a scorrimento veloce e dispone di un ampio parcheggio gratuito, incluso un posto riservato alle persone con disabilità.Se ti muovi con i mezzi pubblici puoi prendere la linea 3 e scendere alla fermata Via Superga (Tribuna Stadio Comunale).Prova il servizio gratuito Info&Prenotazioni WhatsApp (3701122153)- Richiedi in tempo reale qualsiasi informazione o consiglio direttamente al tuo farmacista- Prenota qualsiasi prodotto o servizio- Ricevi settimanalmente aggiornamenti su farmacie di turno ed eventuali orari di apertura speciali- Resta aggiornato sulle questioni di attualità relative all'uso e la sicurezza dei farmaci o le campagne di prevenzione- Ricevi informazioni sulle giornate a tema in farmacia e le offerte speciali