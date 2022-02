Nuovi orari all'hub vaccinale di via Superga

Da oggi, lunedì 21 febbraio, cambiano gli orari ed i giorni settimanali di apertura dell'hub vaccinale di via Superga a Trani: sarà attivo esclusivamente lunedì mattina dalle ore 9 alle ore 13, mercoledì mattina dalle ore 9 alle ore 13 e giovedì pomeriggio dalle 15 alle 17:30.I cittadini che hanno già effettuato una prenotazione nelle giornate di chiusura dell'hub da martedì 22 febbraio fino a fine marzo saranno richiamati e ricollocati nelle giornate di apertura oppure, in caso di difficoltà a spostare la data di prenotazione, potranno recarsi liberamente all'hub nelle giornate di apertura indicate.