Non avete ricevuto la Tari 2022 a casa? Ecco come fare

Per cause non attribuibili all'Ente, alcuni avvisi di pagamento TARI per l'anno 2022 non risultano a tutt'oggi recapitati a mezzo posta ai rispettivi destinatari. I contribuenti potranno richiedere il proprio avviso Tari 2022 a mezzo mail all'indirizzo: responsabile.tributi@cert.comune.trani.bt.it oppure potranno ritirarlo presso l'Ufficio Tributi, negli orari di apertura al pubblico (dal martedì al giovedì dalle ore 8.30 alle ore 12, il giovedì anche dalle ore 16 alle ore 18.30).Si avvisa fin da ora che eventuali ritardi nei pagamenti del tributo, per cause non imputabili al contribuente, non saranno soggette ad alcun addebito e/o sanzioni e/o interessi di mora.