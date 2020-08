Norme anti Covid, la polizia intensifica i controlli nei locali e sulle spiagge

3 foto Polizia locale

In vista del weekend di Ferragosto e del prevedibile afflusso turistico, la polizia locale ha reso operativo un programma di misure preventive sull'intero territorio in relazione al contenimento dell'emergenza epidemiologica da Covid-19. Controlli serrati, già dalla serata di ieri, sulle spiagge e sui locali in genere più affollati.I controlli continueranno nei prossimi giorni nelle aree maggiormente frequentate dalla movida. L'attenzione sarà inevitabilmente focalizzata sul rispetto delle ultime disposizioni emanate dalla Regione Puglia per il riacutizzarsi del fenomeno pandemiologico, vigilando sull'uso delle mascherine e sull'osservanza delle linee guida di settore elaborate per ciascuna tipologia di esercizio di attività economica.L'obiettivo è soprattutto vigilare sul rispetto del divieto di assembramento e di aggregazione di persone, cercando di evitare che si verifichino sovraffollamenti nei locali pubblici e all'esterno di questi, soprattutto nelle ore serali e notturne.