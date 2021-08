Notte di San Lorenzo, la Baia del Gruccione presa d'assalto: è polemica

Stanno facendo discutere le foto diffuse dall'ex consigliera comunale Mariagrazia Cinquepalmi perché lo scenario ieri immortalato alla "Baia del Gruccione" (la ben più nota "Seconda Spiaggia", così intitolata dopo i recenti interventi di riqualificazione) non è proprio quello che ci aspetterebbe in tempi di pandemia. Del resto le immagini lasciano pochi dubbi all'immaginazione: un tappeto di bagnanti distanti pochi centimetri gli uni dagli altri, in una torrida notte di agosto. E sul web impazza la polemica in vista del recente obbligo del green pass per ristoranti, luoghi al chiuso ed eventi: "La festa patronale no, la gente ammassata sulla spiaggia si", "E' uno dei pochi tratti di litoranea lasciati alla fruizione pubblica...questo è il risultato" sono solo alcuni dei commenti. E c'è chi punta il dito contro all'Amministrazione incapace di evitare il verificarsi di questi episodi e l'assenza di controlli. Ma del resto su una spiaggia pubblica, la Notte di San Lorenzo, il green pass non serve ma solo tanto senso civico.