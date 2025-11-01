Novembre in Puglia: sagre, eventi e fiere

È iniziata la stagione autunnale e, nonostante il calo delle temperature, la Puglia continua a stupire con una ricca proposta di eventi. Vi presentiamo una carrellata di iniziative in programma per il mese di novembre in tutta la regione.Torna anche quest'anno a Spinazzola l'imperdibile appuntamento con la Sagra del fungo cardoncello: l'evento che valorizza e promuove il territorio e i prodotti tipici della Murgia. Quest'anno la sagra si svolgerà nel weekend di sabato 1 e domenica 2 novembre.Dal 13 al 16 novembre San Ferdinando ospiterà la 65ª edizione della Fiera del Carciofo Mediterraneo e del Prodotto Ortofrutticolo. Un appuntamento che, da 64 anni, celebra le eccellenze locali.Tre serate di vini pugliesi, gastronomia e musica dal vivo: dal 31 ottobre al 2 novembre torna Calici nel Borgo Antico nel centro storico di Bisceglie.La città è pronta a vivere una notte da ricordare. In occasione della 20ª edizione della Sagra del Fungo Cardoncello, sabato 8 novembre, a partire dalle 21.00, il cuore di Ruvo di Puglia si trasformerà in un'esplosione di sapori, colori e musica.Il 31 ottobre e 1° novembre il centro storico si accenderà di luci, profumi e musica per la quarta edizione del Wine & Food Festival – Modugno sotto la Motta.Torna uno degli eventi più attesi dell'anno: la Sagra del Carciofo di Trinitapoli, giunta alla sua sedicesima edizione. Dal 28 al 30 novembre 2025, la città si animerà con tre giornate dedicate ai sapori autentici della Puglia.Sabato 1 e domenica 2 novembre Bari ospita il Galà dell'Olio, l'evento che valorizza l'eccellenza dell'olivicoltura italiana. Ospite speciale della seconda serata: Nina Zilli.