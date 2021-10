Nuova sede per il centro vaccinazioni di Trani: dal Palazzetto all'Ufficio Igiene

Ultimo giorno di vaccinazione anti/Covid domani, venerdì 29 ottobre, al Pala Assi di via Falcone: dalle prossime date (com'è noto sono già in corso le somministrazioni delle terze dosi di vaccino) ci si sposterà nei locali dell'ex ospedale pediatrico di via Imbriani, sede dell'Ufficio Igiene.Dunque, dopo 9 mesi di onorato lavoro, il Palazzetto dello Sport torna alla sua normale funzione, e dismette le vesti indossate per l'emergenza pandemica: attivato dal febbraio scorso, il Pala Assi diventò subito per tutti il Pala Salute, con una organizzazione che fu presa come esempio nell'allestimento dei centri vaccinali di altre città pugliesi.Dopo il lavoro svolto senza sosta in questi mesi, ora i numeri permettono di spostarsi in sedi anche più piccole: dopo una serie di sopralluoghi da parte della Asl Bt e del Comune 8in un primo momento si pensava di poter utilizzare anche i locali sottostanti la tribuna dello stadio) si è deciso di scegliere le sale della struttura di via Imbriani per i nuovi turni di vaccinazione anti/Covid, per cui tutti gli utenti interessati verranno debitamente avvisati. Nel pomeriggio di venerdì 29 ottobre, intanto, tutto lo staff della Asl Bt operante su Trani, con la responsabile dott. Patrizia Albrizio, e tutti i volontari che hanno collaborato alla ottima riuscita delle operazioni vaccinali di questi mesi, si riuniranno per il commiato e per fare il punto della situazione prima del trasferimento nella nuova sede.