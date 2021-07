Nuove dosi di vaccino in Puglia, da lunedì riprendono le somministrazioni per gli under 30

Con le nuove consegne di vaccini comunicate dal Commissario straordinario per l'emergenza Covid-19, da lunedì 12 luglio le sedi vaccinali riprenderanno la regolare attività di somministrazione per tutte le fasce di età, comprese le persone con meno di 30 anni, secondo la data di prenotazione.Per le persone con meno di 30 anni che avevano la prenotazione fra il 5 e l'11 luglio, resta confermata la nuova data comunicata via sms o telefonicamente.