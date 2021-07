Nuove nomine in Forza Italia Bat, gli auguri di buon lavoro dalla sezione Trani

«Congratulazioni all'amico Pinuccio Laricchia per la nomina a vice del coordinatore provinciale di FI Bat, all'avv.Marcello Lanotte e all'amica Paola Mauro già responsabile di Azzurro Donna Bat, entrambi componenti del nuovo direttivo provinciale del partito». Sono le parole del coordinamento cittadino di Forza Italia.«Un riconoscimento importante per la comunità azzurra di Forza Italia - Trani. Auguri di buon lavoro agli amici soprattutto per la crescita ed il rilancio della comunità azzurra dal coordinatore cittadino Alfonso Mangione e dal capogruppo consigliare Pasquale De Toma. Nei prossimi giorni la sen. Licia Ronzulli ed il sen.Dario Damiani saranno a Trani per salutare e sostenere l'impegno del rinnovato gruppo del partito cittadino che, attraverso un'organizzazione per dipartimenti su tematiche riguardanti il nostro territorio, riparte operoso dalle competenze. Sempre dalla stessa parte, coerenti e leali nei confronti della città e della coalizione degli amici del centrodestra».