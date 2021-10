Rosa Uva nominata responsabile regionale Affari Europei di Forza Italia

Si è riunita ieri la sezione di Trani di Forza Italia. Il proficuo incontro, tenutosi alla presenza del coordinatore regionale del partito, l'On. Mauro D'Attis, collegato da remoto, del Sen. Dario Damiani, del Coordinatore Provinciale, l'avv. Marcello Lanotte, del vice, Pinuccio Laricchia, e del Capogruppo Consiliare e Consigliere Provinciale Pasquale De Toma, ha visto la nomina di Rosa Uva a responsabile regionale degli affari Europei."L'ex assessora - si legge in una nota a forma del coordinatore cittadini alfonso Maria Mangione - si è ripromessa presto di creare un collegamento stretto con l'Europarlamentare di Forza Italia Andrea Caroppo anche al fine di fare in modo che il partito possa divenire un punto di riferimento per l'imminente arrivo dei fondi del PNRR.Pasquale De Toma, ha illustrato l'azione svolta dopo il primo anno della nuova consiliatura e i vari componenti del direttivo si sono confrontati per rilanciare l'azione del partito volta ad una responsabile attività di opposizione cosrtuttiva e propositiva e al rafforzamento di un gruppo già ampio e solido".