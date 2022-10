Refezione scolastica, Forza Italia assicura: "Somministrazione di acqua attraverso bottigliette"

Lunedì prossimo il 17 ottobre inizia il servizio mensa per i bambini della scuola primaria a Trani. A seguito dell'attivarsi da parte della ditta appaltatrice del servizio mensa per conferimento dell'acqua ai bambini attraverso caraffe che avrebbero prelevato l'acqua dai rubinetti delle scuole, c'è stato un susseguirsi di segnalazioni e soprattutto di preoccupazioni da parte sia dei docenti che dei genitori di bambini per tale modalità di somministrazione dell'acqua.Tempestivamente il capogruppo in Consiglio Comunale Pasquale De Toma, di concerto con il coordinamento cittadino del partito e l'ex assessore Rosa Uva, si sono confrontati con gli uffici preposti e con il dirigente comunale che predispone tale servizio dai quali hanno avuto l'assicurazione che la somministrazione di acqua avverrà tramite bottigliette di acqua naturale da 33 c.c. Tutto ciò, sicuramente per garantire una maggior salvaguardia dell'igiene e della salute dei bimbi che usufruiranno di tale servizio pubblico.