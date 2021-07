Porto di Trani, Forza Italia: «Facciamo nostre le istanze provenienti da Michele Matera»

«Forza Italia Trani manifesta la propria solidarietà a Michele Matera, imprendito­re di una delle ecce­llenze della nostra Città, e a tutto il comparto, quello del­la ristorazione, del­l'accoglienza, del divertising, di cui lui è uno dei migliori esponenti». Così interviene Alfonso Mangione di Forza Italia in una nota a mezzo a stampa dopo l'intervista di Michele Matera per Traniviva.«In un intervento apparso su­lla stampa nei giorni scorsi, Matera evi­denzia temi cari a Forza Italia Trani, temi portati sia nei programmi della scor­sa campagna elettora­le, sia in consiglio comunale, di recent­e, dal Capogruppo Pa­squale De Toma che ha evidenziato come l'amministrazione sia sorda alle esigenze e alle necessità di un intero comparto e alla loro utenza tra i quali clienti che andrebbero incora­ggiati a tornare nel­la nostra Città anzi­ché scoraggiati.Fac­ciamo, quindi, nostre le istanze preziose che provengono da un imprenditore che ha portato lustro e ha, insieme ad altri, innalzato la quali­tà dell'offerta, anc­he turistica, della nostra città, e chie­diamo che l'amminist­razione apra un tavo­lo di confronto su queste tematiche con tutti gli esponenti che possano avere a cuore la questione della sicurezza, della viabilità e della vivibilità della nos­tra Città perché, co­me conclude lo stesso Matera, "Trani non può perdersi così"».