Nuove nomine in Giunta, le donne di Solo con Trani Futura prendono le distanze

Abbiamo appreso dalla stampa (dopo i lunghi chiacchiericci) della nomina di due nuovi assessori. Uno dei quali sembra essere espressione del nostro movimento.Anzitutto porgiamo i nostri auguri ai neo nominati ma come recitava uno slogan "non nel mio nome". Tale nomina non è stata né condivisa né tantomeno discussa con nessuno di noi candidati della lista solo con Trani futura.Prendiamo totalmente le distanze da qualsiasi coinvolgimento diretto nella Giunta Comunale, non condividendo nulla del (non) operato dell'amministrazione Bottaro, impreparata, assente, dannosa, non all'altezza, tutta annunci, fuffa e zero fatti.Le condizioni disastrose in cui versa Trani sono sotto gli occhi di tutti. Ci siamo candidati a sostegno di un progetto civico, dopo soli due anni dobbiamo purtroppo comunicare ai nostri concittadini che il prevalere di altre logiche c'impongono di interrompere con effetto immediato ogni rapporto con uno pseudo gruppo consiliare autoreferenziale e distante anni luce dai bisogni della nostra città.Curioso e divertente è il caso del terzo consigliere del gruppo migrato dalla lista civica del Sindaco (che ora solleva delle condivisibilissime tematiche) il quale entra a far parte di altro gruppo consiliare.Un po' in maggioranza un po' all'opposizione. Esisteva (esiste?!) un documento di maggioranza che vietava questi passaggi da una lista all'altra, lasciando la possibilità ad ogni consigliere di dichiararsi Indipendente.In barba ad ogni patto, ad ogni impegno, in nome di non si sa quali logiche si avallano cambi di gruppo repentini al solo fine di avere un posto al sole.Tutti questi metodi sono lontani dalla gente, dai nostri elettori, dai nostri simpatizzanti, gente che ha creduto in noi dandoci fiducia e preferenze (che hanno permesso l'elezione di un secondo consigliere dalla nostra lista) oggi traditi sull'altare della poltrona.Anche se non per nostra responsabilità chiediamo scusa ai tranesi e nel loro unico interesse proseguiremo il nostro impegno politico, cominciando con la riorganizzazione del nostro Movimento, fiero oppositore ed alternativo a questi signori.Il nostro appello è rivolto a tutti quanti coloro vogliano cindividere un progetto, un percorso politico nell'esclusivo interesse di Trani, liberi e senza padroni. A testa alta!