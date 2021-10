Nuovo contratto di locazione fra Provincia Bat e Padri Barnabiti per la sede dell'Iiss "Cosmai"

E' stato sottoscritto un nuovo contratto di locazione fra la Provincia Bat e Provincia Napoletana dei Chierici Regolari di S. Paolo Decollato, detti Barnabiti, per l'utilizzo della struttura di piazza Plebiscito come sede distaccata dell' Istituto di istruzione secondaria superiore "Cosmai": il canone annuale di locazione per gli anni 2022 e 2023 è pari ad euro 205.966,80 annui, mentre per il trimestre ottobre/dicembre 2021 sarà corrisposta la somma di € 51.491,70. Nel contatto è prevista la realizzazione, da parte dei padri Barnabiti, di una struttura sportiva costituita da un campo di calcetto-campo di pallavolo da destinare alle attività didattiche degli studenti frequentanti l'I.I.S.S. "S. Comai" di Trani.Come si legge nel provvedimento (determinazione dirigenziale n.867 del III Settore - Programmazione Economico - Finanziaria, Gestione Bilancio, Patrimonio e E-Governement della Provincia BAT), l'Ente aveva necessità "di individuare in zona centrale un immobile da destinare a sede distaccata dell'I.I.S.S. Sergio Cosmai, non essendo stato possibile, allo stato attuale, reperire risorse economiche per la costruzione di un nuovo edificio; l'immobile di proprietà della Provincia Napoletana dei Chierici Regolari di S. Paolo Decollato, detti Barnabiti, sito in Trani alla Piazza Plebiscito n. 16, è allo stato già utilizzato come sede distaccata dell'Istituto di Istruzione Superiore Statale "S. Cosmai"; gli ambienti dell'immobile in argomento consentono la puntuale osservanza delle disposizioni di contenimento stante l'emergenza epidemiologica da Covid-19, con il rispetto del distanziamento sociale necessario allo svolgimento delle attività didattiche in sicurezza", e rilevato che quell'immobile da acquisire in locazione e da destinare a sede distaccata dell'Iiss Cosmai risulta idoneo all'uso, come da parere tecnico rilasciato dal Settore Edilizia, Manutenzione e Sua, dopo una serie di verifiche è stato stipulato il nuovo contratto.