Nuovo Dpcm, a Trani negozi con apertura e chiusura anticipata o con orario continuato?

A seguito del DPCM del 25 Ottobre 2020 emanato dal Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, che ha visto molte restrizioni seguite anche da tante chiusure di attività commerciali, esempio Palestre, Piscine, Centri Sportivi, anche nella Città di Trani c'è stata un imminente solidarietà da parte dei Commercianti di generi vari. A curare e lanciare l'iniziativa ci ha pensato Daniele Santoro, Segretario del Movimento Trani Sociale e commerciante che ha pensato subito di rompere il silenzio.Così Santoro lunedì, in una sua Diretta sul canale Facebook del suo profilo, si faceva portavoce, e presentava ai cittadini alcune priorità.Chiedeva a gran voce il rispetto delle regole da seguire ma non solo chiedeva e metteva al voto tramite un sondaggio pubblico quale sarebbe stata la soluzione migliore. Effettuare un cambio d'orario per le attività commerciali.Le scelte sono state due:Questo sondaggio ha visto tanto interesse da parte di Commercianti e Cittadini, ma c'è stata una piccola percentuale che ha chiesto l'apertura e chiusura anticipata. «Metterò a conoscenza il Sindaco Amedeo Bottaro e gli organi competenti chiedono anche un loro contribuito per una giusta causa» - sostiene Santoro.