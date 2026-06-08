Francesca Corraro
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Attualità

Nuovo incarico per la tranese Francesca Corraro: entra nel Gruppo Scientifico della Lega

La nomina nel Dipartimento Pari Opportunità regionale punta su inclusione, tutela delle donne e sostegno alle famiglie

Trani - lunedì 8 giugno 2026 9.51 Comunicato Stampa
Francesca Corraro entra nel Gruppo Scientifico del Dipartimento Pari Opportunità della Lega per la Puglia. La nomina, conferita dall'onorevole Souad Sbai, rappresenta un nuovo incarico per la tranese, già insignita del titolo di Ambasciatrice di Pace presso la Camera dei Deputati. Nel suo nuovo ruolo, Corraro concentrerà il proprio impegno sul sostegno alle donne, promuovendo politiche che favoriscano la conciliazione tra maternità e lavoro e il rafforzamento della rete di prevenzione e supporto contro la violenza di genere. L'obiettivo è contribuire allo sviluppo di progetti concreti a favore delle famiglie e delle persone più vulnerabili, in collaborazione con il Dipartimento Pari Opportunità della Lega in Puglia.

Nel tracciare le linee guida del suo mandato, Corraro ha le idee molto chiare sulle priorità da affrontare: "Desidero esprimere la mia più profonda gratitudine all'On. Souad Sbai per la fiducia e l'onore che ha voluto conferirmi con questa nomina. Il mio impegno all'interno del Gruppo Scientifico si concentrerà in particolar modo sulle donne, con l'obiettivo di creare le condizioni strutturali affinché conciliare la maternità e la vita professionale non sia più un percorso a ostacoli, ma un'opportunità reale e tutelata".

"Parallelamente – continua Francesca Corraro – ritengo fondamentale lavorare sul rinforzo della rete a supporto della violenza di genere. Dobbiamo potenziare i canali di protezione, prevenzione e sostegno per offrire risposte rapide ed efficaci a chi si trova in condizioni di vulnerabilità. Sono pronta a mettermi a completa disposizione della Regione Puglia, lavorando in sinergia con tutta la squadra per dare un contributo tangibile e concreto alla nostra comunità".
  • contro violenza donne
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