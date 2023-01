Nuovo piano tariffario per il servizio di refezione scolastica

In vigore dall'1 gennaio 2023 ed in fase di applicazione sul portale mensa

Si informano le famiglie che con Delibere di Giunta Comunale n. 149 del 13.12.2022 e n. 6 del 17.01.2023 sono state adottate le nuove tariffe per il servizio pubblico a domanda individuale relative al Servizio di Refezione Scolastica.Le nuove tariffe estendono la compartecipazione dell'Amministrazione Comunale anche a nuclei familiari con ISEE finora esclusi ed uniformano la quota agevolata per la presenza di più figli minori dello stesso nucleo familiare che usufruiscono del servizio.Le nuove tariffe, in vigore dal 1° gennaio 2023 ed in fase di applicazione sul Portale Mensa, sono disponibili in allegato.Si coglie l'occasione per rinnovare l'invito ai cittadini che si stanno avvalendo del servizio, a comunicare presso l'Ufficio Pubblica Istruzione - dal lunedì al venerdì dalle ore 10 alle ore 12 – 1° piano del Palazzo di Città – eventuali variazioni e/o aggiornamenti dell'Indicatore delle Situazione Economica Equivalente (ISEE).