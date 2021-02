Oggi e domani 300 vaccini per over 80

Oggi e domani altri 300 over 80 sono stati arruolati al vaccino. L'utilizzo del Palazzetto dello Sport con questa nuova e più efficace organizzazione risponde all'esigenza di procedere più rapidamente e più comodamente alla vaccinazione della popolazione più colpita dalla pandemia.All'interno del Pala Assi il Comune di Trani ha riorganizzato gli spazi in maniera tale da accogliere comodamente all'interno della struttura i cittadini chiamati a vaccinarsi. Dalle ore 14.30 alle ore 18.30 saranno vaccinati 150 anziani: saranno attive 14 postazioni di pre-triage e 6 postazioni di vaccinazioni. Ai vaccinandi contattati dalla Asl si raccomanda la puntualità ed il rispetto degli orari indicati dagli operatori per la vaccinazione. Qui in allegato è consultabile e già scaricabile ai fini di una preventiva compilazione il modulo per il consenso al vaccino. Al fine di velocizzare ulteriormente le operazioni preliminari, si chiede ai vaccinandi di annotarsi tutti i farmaci che eventualmente stanno assumendo. E' necessario portare con sé la tessera sanitaria.La Asl ricorda la necessità di indicare correttamente il numero di telefono in fase di prenotazione per rendere più agevoli le operazioni di recall e l'organizzazione del servizio delle prossime giornate di vaccinazione.