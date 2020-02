Oggi, mercoledì 26 febbraio, S.E. Mons. Leonardo D'Ascenzo, Arcivescovo di Trani-Barletta-Bisceglie, presiederà il rito delle Ceneri, a Trani, alle nella Cattedrale, nella Cattedrale, alle 20.30.Nel calendario liturgico della Chiesa cattolica è il mercoledì precedente la prima domenica di quaresima, di cui segna l'inizio. In tale giorno, il sacerdote, in segno di penitenza e di conversione, mette sul capo dei fedeli un po' di cenere, dicendo "Ricordati che sei povere e in polvere ritornerai" (Cfr. Gn 3,19), oppure con la formula "Convertitevi e credete al vangelo" (Mc 1, 15). Questo rito, un tempo riservato solo ai pubblici penitenti, fu esteso da papa Urbano II (secolo XI) a tutti i fedeli. La ceneri, simbolo della morte e della coscienza del nulla della creatura, vengono ricavate dalla combustione delle palme e dell'ulivo benedetto dell'anno precedente. Nel giorno delle ceneri la Chiesa prescrive il digiuno e l'astinenza dalle carni.