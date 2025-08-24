Oggi in scena a Trani Actor Dei, la prima opera musical su San Francesco

Sotto il cielo dorato della Puglia, le note prenderanno vita tra le pietre millenarie della splendida Piazza Duomo di Trani, affacciata sul mare. Un palcoscenico a cielo aperto, dove arte, emozione e spiritualità si fonderanno in un musical capace di incantare ogni spettatore. Alle spalle, il maestoso Duomo veglierà silenzioso, testimone di un evento unico. All'orizzonte, come un miraggio spirituale, si staglierà il profilo del Gargano — terra sacra, terra amata — che custodisce la memoria e il cuore di Padre Pio, il santo della gente.Sarà un incontro tra bellezza, fede e cultura, in una notte che resterà scolpita nell'anima di chi avrà il privilegio di esserci. Nonostante il tutto esaurito registrato già nelle prime ore dopo l'annuncio, lo spettacolo in programma per domenica 24 agosto in Piazza Duomo a Trani resta confermato e accessibile al pubblico. Per volontà della Fondazione S.E.C.A., l'evento sarà completamente gratuito, con l'obiettivo di permettere la partecipazione di un pubblico ancora più ampio. Sebbene i posti a sedere siano limitati, la scelta di una location aperta come Piazza Duomo garantirà la possibilità di assistere allo spettacolo anche in piedi o da altre zone dell'area, assicurando così un'esperienza fruibile da tutti.Si tratta dell'attesissima Opera Musical "Actor Dei", dedicata alla vita di Padre Pio, un'opera emozionante, struggente, ispirata alla vita, al messaggio e alla testimonianza di una figura amatissima del cattolicesimo moderno e simbolo di una fede incrollabile, vissuta con coraggio, coerenza e assoluta dedizione. A dare volto e voce a Padre Pio è Attilio Fontana, attore e musicista di grande sensibilità, capace di restituire con intensità le sfumature complesse di un personaggio carico di umanità e mistero. La rappresentazione si svolge su un palcoscenico imponente, al quale ne farà da sfondo il Gargano, terra natia e spirituale del santo, luogo di preghiera e di battaglie interiori, teatro dei suoi miracoli e delle sue sofferenze. L'opera, di grande impatto visivo e sonoro, si articola in tre grandi momenti drammaturgici che ne scandiscono il significato profondo: la giovinezza di Padre Pio, la sua maturazione spirituale e infine la costruzione dell'ospedale. "Actor Dei" non è soltanto uno spettacolo, ma un'opera dal forte valore culturale e spirituale, riconosciuta ufficialmente dai Frati Minori Cappuccini di San Giovanni Rotondo come l'unica produzione musicale dedicata a San Pio da Pietrelcina con tale dignità e fedeltà alla sua figura.La serata, organizzata dalla Fondazione S.E.C.A. in collaborazione con l'Accademia Musicale Federiciana, è sostenuta da Fondazione Megamark, Universo Salute Opera Don Uva, Bio Pallino, Corteinfiore e Edil Chiariello.L'inizio dello spettacolo è previsto per le ore 21:30, apertura porte ore 20:00; registrazione obbligatoria su www.eventbrite.it. La partecipazione è gratuita.Per info tel. 0883582470 o email. info@fondazioneseca.it