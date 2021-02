Oggi la Giornata mondiale della vita consacrata

Il 2 febbraio 2021 la Chiesa universale celebra la Festa della "Presentazione del Signore" e contemporaneamente la 25^ Giornata della Vita Consacrata. Per l'occasione, a Trani, nella Cattedrale, alle ore 18.00, avrà luogo una solenne celebrazione eucaristica presieduta dall'Arcivescovo Mons. Leonardo D'Ascenzo, con la partecipazione dei consacrati e delle consacrate della diocesi. La messa sarà data in diretta streaming sulla pagina facebook diocesana "Arcidiocesi Trani Barletta Bisceglie.La Festa della Presentazione del Signore, denominata popolarmente "candelora" in riferimento all'annessa processione con le candele introdotta a Roma dal Papa siro Sergio I (687-701). La Festa ricorda Gesù che in quella occasione (la Presentazione di Gesù al Tempio) venne "riconosciuto" dal vecchio Simeone e dalla profetessa Anna (cfr. Lc 2,22-38).