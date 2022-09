Oggi la Trani Night Run: 8 km nel centro storico, tutti i provvedimenti sulla viabilità

Sabato 17 settembre torna per le vie della città la Trani night run, evento non competitivo organizzato dall'Atletica Tommaso Assi Trani con partenza e arrivo da piazza Quercia, percorrendo un itinerario nel centro storico di circa 8 km.Per motivi di sicurezza ed in previsione della numerosa partecipazione di persone alla corsa (inizio alle ore 21) sono stati adottati dei provvedimenti di sospensione della viabilità cittadina.Dalle ore 17 e fino al termine del passaggio dei bambini, è disposta la sospensione temporanea della circolazione nelle seguenti vie: piazza Quercia, via San Giorgio, via Mario Pagano, piazza Libertà, via Zanardelli, via Statuti Marittimi, piazza Quercia. Dalle ore 20 di sabato e fino al termine della gara podistica non competitiva (e comunque non oltre le ore 23) è istituito divieto di fermata lungo le seguenti vie: via Statuti Marittimi (dal limite della ztl), piazza Tiepolo, via Tiepolo, piazza Plebiscito (asse centrale), piazza Trieste (asse centrale), piazza Lambert, via Mario Pagano (intero tratto interessato dal percorso gara comprese le piazze).Dalle ore 21 di sabato e fino al termine della passeggiata sportiva e comunque non oltre le ore 23 è istituita la sospensione temporanea della circolazione (limitatamente alla fase di passaggio dei partecipanti) lungo le seguenti vie e piazze: piazza Quercia (raduno e partenza), via Statuti Marittimi, via Banchina al Porto, piazza Trieste, piazza Sacra Regia Udienza, piazza Duomo, via Beltrani, piazza Lambert, via Mario Pagano (tratto compreso fra piazza Lambert e piazza della Repubblica), piazza della Repubblica, via Aldo Moro, via Malcangi, via Venezia, lungomare Cristoforo Colombo, lungomare Chiarelli (traguardo di 5 km), piazza Plebiscito, via Cavour, piazza della Repubblica, via Mario Pagano (tratto compreso fra piazza della Repubblica e piazza Lambert), via Beltrani, piazza Duomo, piazza Monsignor Addazi, piazza Sacra Regia Udienza, piazza Trieste, area portuale compresa fra piazza Trieste e piazza Quercia (traguardo 8 km).