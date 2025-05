Le vittime invisibili, il racconto teatrale oltre la Shoah della storia di Helga Shneider domani in biblioteca

Un evento unico e toccante in scena presso la Biblioteca G. Bovio di Trani: "Oltre la Memoria – Le vittime invisibili" è il titolo del reading teatrale ideato e condotto da Stefania De Toma e Renzo Samaritani, figlio della scrittrice Helga SchneiderUn'occasione potente per riflettere sul senso della memoria storica, delle ferite mai rimarginate della Shoah e delle "vittime invisibili" della Storia: donne, bambini, oppositori politici, persone dimenticate, ridotte al silenzio o ai margini.La narrazione, profonda e sincera, attraversa momenti drammatici della storia europea del '900 attraverso le parole di Helga Schneider, nota autrice di "Il rogo di Berlino", e la voce del figlio Renzo, che intreccia alla memoria della madre il proprio percorso personale, segnato da una lunga frattura familiare e da una riconciliazione tardiva ma preziosa..Il reading include testimonianze autobiografiche, lettere, dialoghi e riflessioni sul peso dell'eredità familiare, sul dolore della scoperta, sul coraggio di guardare in faccia la verità, anche quando fa male. In particolare, il testo mette in luce il rapporto difficile e complesso tra Renzo e sua madre, che per anni gli ha taciuto la verità sulle scelte della nonna, ex guardiana nei campi di concentramento nazisti. Una verità scomoda, rivelata attraverso la lettura pubblica del libro della madre, che ha generato una frattura ma anche, nel tempo, una nuova possibilità di dialogo.Durante l'evento è previsto anche un collegamento telefonico in diretta con Helga Schneider, che interverrà con unsaluto personale al pubblico presente.L'iniziativa è realizzata in collaborazione con la Città di Trani e l'Associazione culturale Orizzonte Comune, con il supporto della Biblioteca "Giovanni Bovio".Ingresso libero fino a esaurimento posti.Un'occasione per riflettere insieme su ciò che è stato, e per trasformare la memoria in strumento di coscienza, resistenza e responsabilità.