Oltre le luci della festa: al Teatro Mimesis un viaggio tra Dostoevskij e la riscoperta dell'umanità

Se il palcoscenico è spesso casa della rappresentazione scenica,si è trasformato in uno spazio di intima riflessione, dimostrando come questo teatro sappia accogliere non solo lo spettacolo, ma anche il pensiero, il dialogo e la spiritualità.La serata, svoltasi all'indomani dell'Epifania, ha voluto raccogliere ciò che resta delle feste appena trascorse, andando oltre la superficie. Al centro dell'incontro, la visione condivisa di un video-racconto intenso, che ha richiesto al pubblico solo uno sguardo attento e un cuore aperto. La narrazione ci ha portato dentro "una storia che ci racconta, sussurrata ancora nel silenzio, di coraggio, di fughe, dell'ipocrisia di tanti". È emerso con forza il tema della scelta drammatica ma necessaria, dove "a volte scappare è l'unico gesto d'amore possibile". Attraverso le figure di una donna e di un bambino, i presenti sono stati invitati a non dimenticare ciò che il Natale ha realmente narrato: non il cibo, le luminarie o i regali ormai scartati, ma "quell'altro" che si cela nel mistero della natività.A condurre la platea in questo percorso è stato il giovanissimo, che ha saputo guidare la visione e il successivo dibattito con sensibilità. Il punto di partenza per la riflessione è stato un interrogativo potente, tratto da Le notti bianche di Fëdor Dostoevskij: "Il cielo era stellato, tanto che, dopo averlo contemplato, ci si chiedeva se sotto un cielo così potessero vivere uomini senza pace." Su questa falsa riga, il dialogo si è aperto al messaggio che, a conclusione del Natale, tutti ci domandiamo:Al Mimesis si è riflettuto su quanto oggi siamo influenzati dall'esteriorità, una maschera che spesso impedisce di relazionarsi in maniera sincera. È emersa una nostalgia positiva per un tempo in cui il Natale era vissuto come incontro reale, fatto di "convivialità semplice e tombolate allegre".L'incontro non si è limitato a un'analisi del passato, ma ha guardato al presente e al futuro. Siamo ancora in tempo per recuperare quel senso di serenità, ridando valore alla venuta di un Bambino che "ci guarda con occhi teneri e ci aiuta ad affrontare gli impegni della vita quotidiana".Grazie alla guida di don Michele Fabiano, i presenti sono stati indirizzati a compiere, con l'obiettivo ultimo di recuperare non solo il senso autentico del Natale, ma il senso stesso della nostra umanità. Una serata che ha ricordato a tutti come, spente le luci dell'albero, sia necessario tenere accesa quella della consapevolezza.