Open day all'hub di Trani, centinaia i cittadini in coda per essere vaccinati

Sono centinaia i cittadini che dalle prime ore di questa mattina, sabato 15 gennaio, sono in coda fuori all'hub vaccinale di Trani, in via Superga, per essere vaccinate. Oggi, come già precedentemente annunciato, è previsto un open day per gli adulti nelle dalle 9 alle 12:30: tutti i cittadini che vorranno essere vaccinati potranno recarsi all'hub senza prenotazione o anticipare eventualmente la data di prenotazione (per la terza dose l'importante è che siano trascorsi almeno quattro mesi dalla seconda).Dopo l'ampia partecipazione di giovani tra i 12 e i 19 che ieri sera hanno aderito all'iniziativa "La notte è giovane" promossa dalla Regione Puglia, oggi si replica con una nuova giornata di vaccinazioni e a giudicare dalla risposta positiva da parte dei cittadini che in massa hanno aderito a questo nuovo open day anche oggi l'Asl potrà registrare un nuovo record di presenze.