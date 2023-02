Operaio investito da muletto in una marmeria di Trani, sotto sequestro il mezzo

È ricoverato in prognosi riservata nel reparto di chirurgia toracica del policlinico Riuniti di Foggia l'operaio di 66 anni di Andria vittima di un incidente avvenuto nella mattina di ieri mentre era in una marmeria di Trani. La dinamica di quanto accaduto è ancora da chiarire. Secondo quanto si apprende, il 66enne sarebbe stato investito da un muletto dopo aver scaricato della merce destinata all'attività produttiva. Il mezzo, per cause da definire, lo avrebbe travolto. L'uomo ha riportato una lesione branchiale con frattura multipla. A dare l'allarme sono stati i colleghi. Soccorso dal personale del 118, il 66enne è stato trasportato prima all'ospedale di Barletta e, da lì, trasferito a Foggia. Sull'accaduto stanno compiendo accertamenti sia i tecnici dello Spesal della Asl Bat, guidati da Annamaria Preziosa, sia gli agenti di polizia. Il muletto è stato sequestrato.