Operazione anti prostituzione in via Cilea: coinvolte tre ragazze di origini straniere

Nel pomeriggio di oggi, martedì 19 maggio, gli agenti della Polizia giudiziaria sono intervenuti in via Cilea, all'angolo con via Di Vittorio, in un'operazione anti prostituzione. Si tratterebbe di una retata avvenuta a seguito di diverse segnalazioni da parte dei residenti della zona. Gli agenti della Polizia hanno sviluppano per giorni un'attività investigativa che ha permesso di accertare un giro di prostituzione. A finire nel mirino, in particolare, sono state tre ragazze di origini straniere.Seguiranno aggiornamenti sui dettagli dell'operazione.