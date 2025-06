Ornella Gelso (FdI): «Lavori alla scuola Collodi mai iniziati»

"Questa volta l'amministrazione Bottaro si è davvero superata" - dichiara Ornella Gelso, componente del direttivo provinciale di Fratelli d'Italia - "il 05 maggio scorso, infatti, comunicava l'avvio dei lavori di ristrutturazione tanto attesi della scuola dell'infanzia Collodi, con annunci, selfie e la solita propaganda, come ormai loro consuetudine, ma ad oggi non è stato affisso nemmeno un cartello di inizio attività, il nulla."Se da un lato effettivamente i bambini che frequentano la scuola Collodi sono stati trasferiti temporaneamente presso la scuola Cezza (grazie soprattutto al lavoro straordinario fatto dal personale scolastico e dalle insegnanti), mettendo anche a disposizione una circolare per i non auto muniti, dall'altro è concreto il rischio che tali lavori non vengano completati entro l'inizio del prossimo anno scolastico, come da loro dichiarato pubblicamente, con conseguente disagio. Avrebbero dovuto lavorare incessantemente, senza perdere ulteriore tempo, e invece è ancora tutto fermo.Purtroppo, ne dicono tante di cose… senza avere poi un concreto risultato! E si passa così da amministrazione trasparente ad amministrazione invisibile, quella di Bottaro! Dopo 4 settimane da quegli annunci non si vede nemmeno l'ombra dell'allestimento di un cantiere presso la scuola COLLODI! E allora qual è la verità? I lavori di ristrutturazione partono o non partono? Qual è il cronoprogramma, se esiste? Esistono dei tempi da rispettare affinché non si perdano i finanziamenti ricevuti? Se sì, quali sono?"Siate chiari, non inesistenti" conclude Ornella Gelso.