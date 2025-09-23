Orrore nella campagna di Trani: trovati i resti carbonizzati di un cane

Una terribile scoperta è avvenuta questa mattina in Strada Vicinale Moschetto da parte della proprietaria di un terreno: la sagoma di un cane carbonizzato riversa all'esterno di un terreno. La signora ha immediatamente segnalato il ritrovamento ad ASL e Polizia Locale. Pare difficile pensare che si sia trattato del semplice smaltimento di un cane trovato morto: sarebbe stato più semplice e, oltretutto, conforme alle norme di ordine pubblico segnalare direttamente la carcassa per la rimozione. Più facilmente, purtroppo, si potrebbe pensare a un'azione di violenza e di scempio.Chiediamo scusa per la crudezza dell'immagine, ma quando si sospetta che sia stato commesso un gesto atroce, riteniamo importante non nascondere la realtà dietro fotografie mascherate. Non si ha certezza che la povera creatura sia stata bruciata viva - e possiamo solo lontanamente immaginare quale sofferenza avrebbe patito. Se così fosse, sarebbe sempre più difficile comprendere le ragioni di una tale crudeltà ed entrare nella mentalità di chi avrebbe messo a segno questa infame azione. Va ricordato che, qualora si dovesse accertare che il cane sia stato effettivamente bruciato vivo o ucciso e poi bruciato, si configurerebbero gli estremi di un reato penale perseguibile dalla legge. Le autorità competenti stanno proseguendo con gli accertamenti del caso prr poter procedere alla rimozione dei poveri resti.